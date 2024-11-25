Боуз назвал план Байдена поставить Украине ракеты JASSM "идиотским"

На Западе пришли в ужас из-за прощального "сюрприза" Байдена
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация может еще больше обостриться

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал планы администрации уходящего лидера страны Джо Байдена сделать прощальный "сюрприз" и поставить киевскому режиму новейшие дальнобойные ракеты JASSM. В своей публикации он назвал этот шаг "абсолютным идиотизмом" и отметил, что таким образом американский лидер создает угрозу для глобальной безопасности.

Очевидно, что такое решение, если оно будет принято, может привести к непредсказуемым последствиям. Подобные действия демонстрируют попытки уходящей администрации США оставить после себя максимально накаленный конфликт, ни о каком стремлении к миру речь не идет.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вашингтонская администрация близка к соглашению о передаче киевскому режиму ракет класса "воздух – земля" JASSM. Однако, как уточняется, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

На Западе растут опасения, что такие поставки могут спровоцировать эскалацию конфликта и подтолкнуть мир к новой глобальной войне. Эксперты считают, что использование ракет JASSM способно значительно расширить возможности украинских вооруженных сил, однако риск глобального противостояния становится все более очевидным.

К слову, ранее Вашингтону выдвинули жесткий ультиматум после удара России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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