Киевлян призвали не выходить на улицу из-за ухудшения качества воздуха

Закрыть окна и сидеть дома: власти обратились к жителям Киева из-за ЧП
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация в столице обострилась

Киевские власти заявили о значительном ухудшении качества воздуха в столице Незалежной. В двух районах города зарегистрирована повышенная концентрация взвешенных частиц, включая пыль. На фоне чрезвычайного происшествия они обратились к местным жителям и призвали их не высовывать нос на улицу, а также поплотнее забаррикадироваться в квартирах.

В социальных сетях киевская администрация обратилась к жителям с официальной рекомендацией ограничить пребывание на открытом воздухе без необходимости. Власти также посоветовали закрыть окна в жилых помещениях и обеспечить себя достаточным количеством воды для поддержания здоровья.

Причины ухудшения качества воздуха в сообщении не уточняются, однако подчеркивается необходимость соблюдения мер предосторожности, чтобы минимизировать воздействие на здоровье.

Ситуация вызвала обеспокоенность среди горожан, которые ожидают разъяснений от властей и прогнозов на ближайшее время. Специалисты продолжают мониторить уровень загрязнения и сообщат о возможных изменениях в условиях окружающей среды.

Напомним, ранее Вашингтону выдвинули жесткий ультиматум после ответного удара российской армии по территории Незалежной. Мир уже очень сильно изменился, дальше может быть еще хуже. 

Источник: Киевская городская военная администрация ✓ Надежный источник
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