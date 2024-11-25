Мир уже сильно изменился

Известный американский военный эксперт Скотт Риттер обвинил администрацию уходящего главы государства Джо Байдена в игнорировании мнения американских граждан, которые выступают против участия страны в военных авантюрах демократов. Он подчеркнул, что действия нынешних властей провоцируют мир на шаг к ядерной катастрофе. Эксперт выдвинул жесткий ультиматум Вашингтону – либо власти прекращают толкать мир в бездну, либо человечество окажется на грани полного уничтожения.

Риттер подчеркнул, что агрессивная политика Байдена несет угрозу не только международной стабильности, но и безопасности самих американцев. Он заявил, что идея "небольшого обмена ядерными ударами" является иллюзией, так как такой конфликт неизбежно приведет к гибели всех.

Эти заявления аналитик сделал на фоне применения Россией нового вооружения – ракеты "Орешник", которая, как утверждают перепуганные противники Москвы, способна нести ядерный заряд. Наша страна была вынуждена пойти на такие меры в ответ на действия США, которые продолжают усиливать военное давление и игнорировать дипломатические пути – именно благодаря американским решениям киевский режим начал бить по российским землям дальнобойными западными ракетами.

По мнению аналитика, американская политика под руководством Байдена ведет к усилению глобальной нестабильности. Он выразил обеспокоенность тем, что вместо того, чтобы слушать голос собственного народа, Белый дом продолжает следовать курсу, который может закончиться трагически для всего мира.

"Как только ядерное оружие будет выпущено <...> оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва. Мы все мертвы", – подчеркнул американский эксперт.

Напомним, ранее главком ракетных войск РФ сделал громкое заявление об ударах по всей Европе.