Украинские СМИ заявили о планах России разделить Украину на три части

Опубликован новый "мирный" план по Украине: разделят на три части
Фото: соцсети
В Киеве уверяют, что Москва продумала несколько сценариев будущего

Разведка Украины утверждает, что российское Минобороны подготовило новый тайный план по урегулированию конфликта. В секретном документе якобы укзано, что украинское государство хотят разделить на три части.

По данным украинских СМИ, российский лидер Владимир Путин хочет сделать предложение по окончанию противостояния Дональду Трампу после его вступления в должность президента США. Согласно нему российская сторона оставит за собой контроль над завоеванными территориями, а оставшиеся будут поделены еще на две части. 

Первая – самая большая, которая включает в себя регионы Киева, Сум и Одессы, останутся украинским властям. Однако на места поставят пророссийских политиков, а контроль за территориями будут осуществлять российские войска. Вторую зону назовут "спорной". Ее дальнейшую судьбу хотят решить на переговорах с Румынией, Венгрией и Польшей.

В секретном документе от якобы Минобороны России также рассматривается сценарий развития мировых событий до 2045-го года. Один подразумевает формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния, второй – хаотизацию, которая приведет к ослаблению мирового порядка.

Остальные три признаны нежелательными, поскольку в случае заморозки конфликта Россия не сможет добиться своих целей, также существует вероятность доминирования Запада или приобретения Китаем статуса главного мирового государства.

Ранее в НАТО заявили, что готовы нанести превентивные удары по России.

Источник: EADaily
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