Associated Press назвал удар "Орешника" смертоносным посланием для НАТО

На Западе раскрыли главную миссию "смертоносного послания" России
Фото: www.unsplash.com
Накануне мир перевернулся

Удар российской ракетой нового типа "Орешник" по территории Украины вызвал огромный резонанс на Западе. По информации Associated Press, этот инцидент расценивают как убедительную демонстрацию силы и главная его миссия – донести "смертоносное послание" до Североатлантического альянса.

По данным западных аналитиков, атака на военно-промышленный объект в Днепропетровске стала первым зарегистрированным применением подобного рода ракеты в боевых условиях. Ее дальность действия и мощь значительно превышают характеристики всех ранее используемых систем вооружения в текущем конфликте, а возможно, и в мировой военной практике.

Сообщается, что ракета поражает цели с высокой точностью, что делает ее эффективным инструментом для уничтожения стратегически важных объектов. Вероятно, выбор цели – промышленный объект в центральной части Украины – мог быть не случайным, а направленным на подрыв ключевых цепочек военного снабжения.

Эксперты считают, что этот удар может быть попыткой России продемонстрировать возможности новейших вооружений, а также послать предупреждение западным странам, активно поддерживающим Украину. В частности, применение "Орешника" может быть сигналом о готовности к эскалации, если НАТО продолжит наращивать военную помощь.

Испытание новой ракеты в реальных условиях, как утверждают западные источники, демонстрирует растущую технологическую базу российской армии.

Удар был нанесен накануне, 21 ноября. В этот же день российский лидер Владимир Путин выступил со срочным заявлением.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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