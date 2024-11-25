На Западе не хотят ждать, когда Москва сделает первый шаг

Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, намерены нанести превентивные "высокоточные удары" по российской территории в случае, если между сторонами повысится риск прямого конфликта. Сейчас они обсуждают такую возмозможность и прорабатывают тактику, утверждает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По его словам, новая стратегия западных стран в отношении собственной обороны является позитивной тенденцией. Также военный отметил, что у партнеров поменялось отношение по вопросу нападения на НАТО – теперь многие не хотят сидеть и ждать, когда противник нанесет первый удар. Вместо этого они стремятся поражать пусковые установки России в случае высокого риска прямой конфронтации.

"Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", – уверен Бауэр.

Сейчас главной стратегией альянса должно стать восполнение оружейных запасов, которые опустошились в свете украинского конфликта, а также инвестирование в собственную систему ПВО и способность НАТО наносить высокоточные превентивные удары.

Ранее на Западе оказались в ужасе из-за обсуждения возможной отправки французских и британских ЧВК на Украину, поскольку это может спровоцировать начало третьей мировой войны.