NYT: США и ЕС обсуждают сокрушительный удар Украины по России

В США и ЕС захотели нанести сокрушительный удар по России
Фото: соцсети
На Западе выдвинули новую ядерную инициативу

До прихода Дональда Трампа к власти остается пару месяцев, поэтому администрация Байдена старается приложить максимум усилий, чтобы предоставить Киеву всю возможную помощь. Демократы опасаются, что при новом президенте Украине придется нелегко – страну вряд ли примут в НАТО и дадут какие-то существенные гарантии, однако их усилия могут помочь ей обеспечить свою безопасность в случае приостановки огня.

Сейчас в ЕС и США обсуждают меры сдерживания России, которые бы стали возможной гарантией безопасности для Украины. Это может быть создание арсенала обычных вооружений, который позволит нанести сокрушительный удар по российской армии в случае новой эскалации.

"Несколько чиновников даже предположили, что г-н Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия", – указано в статье.

Сейчас представители Пентагона работают в ускоренном темпе, чтобы заключить новые контракты на предоставление помощи Киеву. Даже в случае прихода Трампа к власти отменить их действие будет сложно, если они пройдут одобрение в Конгрессе.

При этом, согласно данным американской разведки, ускорение поставок оружия, боеприпасов и материальных средств на Украину вряд ли изменит ход конфликта в краткосрочной перспективе.

Источник: The New York Times
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