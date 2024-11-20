Удар возмездия: людей экстренно эвакуируют из посольства США в Киеве

Ожидается, что скоро Россия отомстит за разрешение использовать дальнобойные ракеты ВСУ

Американская разведка предупредила сотрудников посольства США в Киеве о подготовке массированной воздушной атаки, которая должна состояться в среду, 20 ноября. Людей экстренно эвакуируют из здания из опасений прилета, а американцев, которые находятся на территории страны, попросили спрятаться в убежище.

"Мощнейший ракетный удар по Украине готовится нанести армия РФ. Пожалуйста, спрячьтесь в убежище – мы получили конкретные данные от разведки", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Указано, что массированная атака ожидается по всей Украине, возможно большое количество жертв.

Подобные сообщения появились вскоре после первого удара ВСУ по российской территории с помощью дальнобойных ракет. Российская сторона ранее сообщала, что всего было выпущено шесть снарядов по объекту в Брянской области, большинство из которых удалось перехватить.

Ранее США разрешили Украине наносить дальнобойные удары по России, заявив, что это поможет украинцам лучше защитить себя. Решение было принято после того, как стало известно об отправке северокорейских солдат в зону СВО для противостояния ВСУ.

В ЕС подобный шаг поддержали не все страны. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что мера не противоречит нормам международного права, поэтому, вероятнее всего, скоро подобную инициативу примут и члены Евросоюза.