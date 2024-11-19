Боррель объявил о решении членов ЕС разрешить дальнобойные удары по РФ

Вердикт Байдена по дальнобойным ударом внес раскол в Европейский союз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что несколько стран-членов ЕС вслед за США приняли решение разрешить Украине атаковать Россию с помощью дальнобойного оружия, однако не стали объявлять об этом открыто. Они согласились, что использовать ракеты можно на расстоянии до 300 км.

"Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали", – заявил чиновник.

Боррель также отметил, что разрешение, отданное ранее Вашингтоном Киеву, полностью соответствует нормам международного права. Поэтому он полагает, что в итоге этому последуют все государства, входящие в состав Евросоюза.

При этом решение США вызвало раскол среди европейских государств. Некоторые страны, как Венгрия и Словакия, раскритиковали разрешение бить по российским территориям с помощью ATACMS. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал шаг американцев "хорошим", обвинив Россию в изначальной эскалации конфликта. По слухам, и Париж, и Лондон последовали примеру Вашингтона.

Германия отказалась от поставки своих ракет Taurus, несмотря на позицию США по дальнобойным ударам. Италия также отказалась дать разрешение Украине использовать собственное оружие за пределами территории страны.

Ранее стало известно, как Россия может отреагировать на разрешение использовать снаряды с большой дальности для атак по российским регионам.