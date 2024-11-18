Ситуация получила новый поворот

Информационное пространство разорвали новости о том, что уходящий американский лидер Джо Байден впервые дал добро на использование Украиной американских ракет дальнего поражения для нанесения ударов вглубь территории нашей страны. Теперь всплыли новые детали опасного решения Белого дома.

Изначально тревожная информация появилась на страницах газеты New York Times. Постепенно другие издания стали выяснять новые подробности. Так, решившие остаться анонимными источники сообщили, что информация о предоставлении такого разрешения была передана украинской стороне около трех дней назад. То есть, всушникам дали в руки карт-бланш уже несколько дней назад.

Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, способных поражать цели на значительном расстоянии. Однако разрешение, как утверждают осведомители, распространяется лишь на ограниченную зону – Курскую область. Это может быть связано с сомнительными попытками минимизировать эскалацию конфликта, ограничив действия украинских военных строго определенной территорией. Хотя видно, что именно решение американской администрации ведет к резкому обострению конфликта.

Использование ракет ATACMS открывает для кровожадного киевского режима новые возможности, так как эти системы обладают большой дальностью, высокой точностью и разрушительной мощью. По словам экспертов, такие действия могут быть направлены на стратегические объекты в нашей стране, которые играют ключевую роль в логистике и снабжении.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план Дональда Трампа в отношении Владимира Путина.