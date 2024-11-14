Волкер назвал причиной теплого отношения Трампа к Путину план сделки по Украине

Опубликован ловкий план Трампа в отношении Путина
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Американец все детально продумал

В США раскрыли хитрую стратегию Дональда Трампа в отношении российского президента Владимира Путина, которая будет реализована после его возвращения в Белый дом. Любопытной информацией поделился экс-спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер.

По мнению политика, избранный американский лидер всерьез рассчитывает быстро и без проволочек заключить с нашим президентом сделку по украинскому вопросу. Теплое отношение Трампа к российскому лидеру, по словам Волкера, связано именно с этим желанием. Таким хитрым образом политик хочет выстроить коммуникацию с главой России.

"Теплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами", – пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на свою дружескую риторику в адрес Путина, во время предыдущего президентского срока республиканец предпринимал ряд мер, которые были направлены против интересов нашей страны. Одним из таких шагов стало снятие запрета на поставку вооружений киевскому режиму. Это решение было принято еще до начала активных боевых действий и способствовало укреплению обороноспособности Украины.

По мнению эксперта, такая стратегия Трампа может быть нацелена на достижение определенного баланса в отношениях с Россией, чтобы укрепить позиции США на международной арене и одновременно добиться выгодных для вашингтонской администрации условий в отношении украинского конфликта.

К слову, ранее двумя словами было описано отношение Трампа к Путину и Зеленскому.

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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