Киев наращивает агрессию

Всушники устроили массированную атаку на Кубань. Два района под Краснодаром подверглись нападению беспилотников. Такой тревожной информацией поделился местный губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, силы ПВО успешно перехватили несколько десятков "крылатых бойцов", предотвратив более серьезные последствия. Однако в результате падения обломков были зафиксированы повреждения в нескольких населенных пунктах.

В городе Крымске части сбитой "птички" рухнули на территорию четырех домовладений. Пострадавших, к счастью, нет, но повреждена крыша одного из жилищ и машина, находившаяся поблизости. Местные службы оперативно приступили к ликвидации последствий, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

В станице Полтавской Красноармейского района также зафиксированы повреждения. Упавшая вражеская техника повредила крышу частного жилища, а в другом здании были выбиты стекла. И в этом случае обошлось без пострадавших, что очень порадовало местных, и, вероятно, весьма расстроило противника.

На месте происшествий работают оперативные службы и представители местной администрации. Власти края заверили, что пострадавшим домовладельцам будет оказана необходимая помощь в восстановлении построек. Вопрос обеспечения безопасности остается приоритетом для региона.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план Трампа в отношении Владимира Путина.