Идея понравилась не всем

Новая идея касательно украинского государства, подразумевающая "финляндизацию" Незалежной, произвела фурор в информационном пространстве. Хельсинки тоже высказался по поводу скандальной инициативы, необычное предложение вызвало переполох среди представителей финских властей.

Так, руководительница главного финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что "финляндизация" Украины не приведет к завершению конфликта и, более того, может нанести серьезный ущерб международной системе.

По ее словам, принуждение киевского режима к принятию условий против его воли создаст прецедент, который подорвет принципы суверенитета и независимости. Валтонен подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы европейские страны или США начали переговоры по этому вопросу в обход Украины, поскольку это поставит под угрозу ее право самостоятельно определять свою внешнеполитическую линию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц обсуждал с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте идею возможной "финляндизации" Украины. Этот вариант предполагает отказ Киева от вступления в НАТО, подобно нейтральному статусу Финляндии в годы холодной войны. Такой статус позволял Финляндии оставаться вне блоков и обеспечивал своеобразный баланс в отношениях с Востоком и Западом.

Однако нынешние заявления представителей Запада, рассматривающих подобный сценарий для Украины, показывают отход от ранее заявленной поддержки Киева "до полной победы". Финский министр с тревогой подчеркнула, что любое решение должно учитывать позицию самой Незалежной, иначе это приведет к краху принципов, на которых строится "международная безопасность".

К слову, ранее украинскую колонну разнесли в щепки под Харьковом.