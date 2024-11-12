Немецкие политики повышают градус агрессии

Наглое заявление претендента на пост немецкого канцлера Фридриха Мерца вызвало резкий ответ со стороны российских политиков. Этот немецкий деятель заявил, что в случае победы на выборах он намерен поставить Москве ультиматум – прекратить военные действия в течение 24 часов. В противном случае Германия отдаст в лапы украинских боевиков ракеты Taurus и снимет ограничения на удары по объектам на всей территории нашей страны. Это заявление было воспринято в Москве как беспрецедентная агрессия, угрожающая дальнейшей эскалацией конфликта.

Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев назвал высказывание немца безответственным и отметил, что подобный шаг со стороны немецкого правительства означал бы глубокое вовлечение ФРГ в конфликт. По его словам, данные меры станут фактически прямым участием немецкой стороны в боевых действиях против нашей страны. Очевидно, что решение не только ухудшит отношения между нашими странами, но и поставит под угрозу стабильность всей Европы.

"Разговаривать с Россией на языке ультиматумов – особенно Германии – не просто бесполезно, но и недальновидно", – жестко подчеркнул сенатор.

К слову, ранее план так называемой "финляндизации" Украины вызвал переполох в Хельсинки.