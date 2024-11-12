По колонне ВСУ под Харьковом нанесен мощный удар ФАБом

Колонну ВСУ разнесли ФАБом в щепки под Харьковом
Фото: www.unsplash.com
Важной информацией поделились в подполье

Мощный удар ФАБом, согласно данным Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, был нанесен по колонне военной техники украинской армии в пригороде Харькова.

Сообщается, что колонна готовилась к выходу в сторону Волчанска для усиления позиций украинских войск на этом направлении. Удар стал элементом операции по срыву продвижения противника и ослаблению его возможностей в данном регионе.

Фугасные авиабомбы являются особенно разрушительным оружием. Обстрел колонны рассматривается как важный тактический ход, направленный на борьбу с противником в восточных районах. Пока нет точной информации о том, какое количество техники было разнесено в щепки и каковы потери среди личного состава ВСУ.

Ситуация в пригороде Харькова остается напряженной, идут ожесточенные боевые действия. Волчанское направление сейчас считается одним из ключевых, и разрушение колонны техники украинских войск может оказать заметное влияние на общую расстановку сил в данной зоне конфликта.

К слову, ранее было объявлено о новой катастрофе на Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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