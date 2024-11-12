Действия лидера активно критикуют его противники

Президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение обвинили в уничтожении генофонда страны. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко в соцсетях.

По ее словам, Украина за последнее время потеряла порядка 20 млн населения.

"Так ли необходимо продолжать финансировать правительство Зеленского, чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку нашего генофонда?" – возмущается она.

Украинское население, как сообщают аналитики, сокращается не только из-за боевых действий. Это также связывают с уровнем миграции и падением фертильности женщин.

В ВСУ жалуются, что брать новобранцев фактически неоткуда. Из-за этого число побегов из подразделений начало расти. Солдаты жалуются на отсутствие ротации в армии, а их командиры указывают, что заменять их на позиции некем.

При этом западные СМИ отмечают, что значительная часть украинских войск сейчас сосредоточена в Курской области – именно поэтому российским войскам удается продвигаться вглубь с такими высокими темпами.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский готовит новые пункты для своего "плана победы", чтобы заинтересовать Дональда Трампа. Один из них касается отправки украинских солдат охранять европейские территории взамен американских войск.