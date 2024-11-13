На мировой арене грядут перемены

Американские аналитики предупреждают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может стать серьезным испытанием для киевского режима. Несмотря на текущие непростые отношения руководства республики с администрацией нынешнего лидера США Джо Байдена, приход республиканца может кардинально изменить внешнеполитический курс Америки в отношении Незалежной.

Оценивая ситуацию, эксперты американского издания The Hill двумя емкими словами описали отношение Трампа к нашему президенту Владимиру Путину и украинскому верховоду Владимиру Зеленскому: "симпатия и презрение".

Так, Трамп давно критикует высокопоставленного украинца и выражает недовольство украинской политикой. Одной из причин такого отношения аналитики называют скандал, который произошел в 2019 году и привел к первому импичменту Трампа. Тогда Зеленский не стал поддерживать главу США, что вызвало у последнего глубокое разочарование. В целом, у него сложилось критическое отношение к украинскому лидеру, и его риторика не оставляет сомнений в намерении изменить подход к Украине. В то же время, Путин явно вызывает уважение у американца.

"Трамп, вероятно, будет намного хуже. Он давно демонстрирует симпатию к Путину, одновременно питая глубокое презрение к Зеленскому", – оценили перемены в руководстве Белого дома аналитики.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае возвращения к власти он будет добиваться сокращения финансовой и военной помощи Киеву, аргументируя это необходимостью "склонить Зеленского к переговорам" с Россией.

Эксперты полагают, что позиция Трампа может привести к изменению баланса сил в регионе и создать дополнительное давление на Европейский союз, который в таком случае окажется в ситуации, требующей усиления поддержки Украины.

К слову, ранее план "финляндизации" Киева вызвал переполох в Хельсинки.