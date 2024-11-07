Politico раскрыло план вероятной мести Дональда Трампа своим противникам

Арест и депортация: Трамп готовит жесткую месть Байдену и Харрис
Дональд Трамп. Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org
Миллиардеру напомнили о его угрозах во время выборов

В течение предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно грозил расправой своим оппонентам в соцсетях. Он призывал к арестам, депортации и даже казни для политических противников, а перед выборами довел свои угрозы до "лихорадочного" состояния, пишет Politico. Теперь, когда бизнесмен одержал победу, он может начать воплощать задуманное в жизнь.

В "списке мести" Дональда Трампа есть пока еще действующий президент США Джо Байден. Политик говорил, что намерен арестовать демократа за госизмену, обвинив его в коррупции.

Бояться расправы следует и Камале Харрис, которую бизнесмен считал виновной в убийствах на границе из-за ее политических действий. Он грозил, что привлечет вице-президента к ответственности за ее роль во "вторжении нелегальных мигрантов в страну".

Бывший президент США Барак Обама тоже находится в черном списке Трампа. Республиканец обвинял его в измене, указывая на слежку ФБР за своей предвыборной кампанией в 2016 году. Также он призывал к "публичному военному трибуналу" для экс-лидера.

Трамп грозился начать уголовное преследование и против Хиллари Клинтон после обвинений ФБР, которые были выдвинуты в его отношении.

"Разве не было бы ужасно бросить жену президента и бывшего госсекретаря в тюрьму? Это ужасный, ужасный путь, по которому они нас ведут, и вполне возможно, что это должно произойти с ними", – говорил он в одном из интервью.

Бизнесмен выступал против Нэнси Пелоси, генпрокурора Летиции Джеймс, судьи Артура Энгорона, спецсоветника Джека Смита и многих других американских политиков, чиновников и представителей СМИ. Politico пишет, что Трамп даже грозил износилованием в тюрьме журналистам издания, которые отказываются раскрывать источники конфиденциальной информации.

Ранее эксперт Яковенко указал на риск обострения отношений России с США перед уходом Байдена.

Источник: Politico
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