Украинское руководство не собирается сдаваться

На Западе сумели разгадать новый хитрый план киевского режима. По мнению аналитиков авторитетного издания The New Statesman, украинский лидер Владимир Зеленский разработал стратегию, направленную на привлечение внимания избранного президента США Дональда Трампа к поддержке этой республики. Сообщается, что глава Незалежной намерен использовать комплименты и лесть, дабы убедить Трампа продолжить помощь украинской стороне.

Трамп, известный своим нарциссизмом и желанием восприниматься как сильный и решительный лидер, может оказаться под влиянием такой тактики, уверены аналитики. Незалежный верховод осознает, что американец стремится к международным успехам и хочет закрепить за собой образ главы, способного урегулировать мировой конфликт. Зеленский намерен воспользоваться этим и убедить политика, что укрепление позиций киевского режима – единственный путь к окончательному разрешению кризиса, и только это сделает главу Белого дома архитектором стабильности.

"Нарциссизм Трампа – палка о двух концах. Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером", – подчеркивают в статье.

Этот план может дать Украине шанс сохранить поддержку США даже в условиях неопределенности, возникшей после прихода Трампа к власти, который ранее высказывался о необходимости пересмотра внешней политики. Использование личных амбиций американского лидера как инструмента для политического взаимодействия может стать важной частью стратегии Киева на международной арене, отмечает издание.

К слову, ранее в США двумя словами описали отношение Трампа к Путину и Зеленскому.