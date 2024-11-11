Американцы массово бегут из США после победы Трампа

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Прошедшие в США президентские выборы оказались шокирующими для сторонников демократов – многие из них не ожидали, что Дональд Трамп все же сможет пойти на второй срок. В итоге они всерьез задумались о побеге из родной страны.
Известный голливудский актер Том Хэнкс не стал мелочиться, сразу пустив все свое жилье с молотка. Обладатель "Оскара" сообщил в соцсетях, что предпочел воспользоваться стратегией одного из своих героев, сказав себе "Беги, Форест, беги". Новое местоположение артист не раскрывает и возвращаться назад в ближайшие четыре года он точно не собирается.
Тема отъезда из США на фоне прошедших выборов оказалась настолько популярной, что к делу подключились даже туристические компании. Они сделали спецпредложение противникам республиканца, устроив четырехлетний круизный тур в режиме "все включено". Правда, доступен он только крайне состоятельным гражданам.
Так, одноместная палата обойдется туристу в 25 млн рублей, а двухместная в 31,3 млн. Можно приобрести тур на два года вместо четырех, заплатив в два раза меньшую сумму. На корабле есть свой спа-центр, фитнес-зал, бесплатная еда с алкогольными напитками. Бонусы туристического предложения заключаются в том, что людям не требуется наличие второго гражданства.
По данным СМИ, после победы Трампа покинуть США планируют миллионы американцев. Неизвестно, сколько из них готовы приобрести четырехлетний круизный тур.
Американцы продолжают внимательно следить за развитием событий