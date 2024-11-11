Американцы массово бегут из США после победы Трампа

Среди них есть даже звезды мировой величины

Прошедшие в США президентские выборы оказались шокирующими для сторонников демократов – многие из них не ожидали, что Дональд Трамп все же сможет пойти на второй срок. В итоге они всерьез задумались о побеге из родной страны.

Известный голливудский актер Том Хэнкс не стал мелочиться, сразу пустив все свое жилье с молотка. Обладатель "Оскара" сообщил в соцсетях, что предпочел воспользоваться стратегией одного из своих героев, сказав себе "Беги, Форест, беги". Новое местоположение артист не раскрывает и возвращаться назад в ближайшие четыре года он точно не собирается.

Тема отъезда из США на фоне прошедших выборов оказалась настолько популярной, что к делу подключились даже туристические компании. Они сделали спецпредложение противникам республиканца, устроив четырехлетний круизный тур в режиме "все включено". Правда, доступен он только крайне состоятельным гражданам.

Так, одноместная палата обойдется туристу в 25 млн рублей, а двухместная в 31,3 млн. Можно приобрести тур на два года вместо четырех, заплатив в два раза меньшую сумму. На корабле есть свой спа-центр, фитнес-зал, бесплатная еда с алкогольными напитками. Бонусы туристического предложения заключаются в том, что людям не требуется наличие второго гражданства.

По данным СМИ, после победы Трампа покинуть США планируют миллионы американцев. Неизвестно, сколько из них готовы приобрести четырехлетний круизный тур.