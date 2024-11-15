Боуз заметил исчезновение из западной прессы данных о националистах на Украине

"Все исчезло": на Западе сделали тревожное заявление об Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Один нюанс сильно удивляет

Многие европейские эксперты трезво оценивают происходящее на международной арене и не готовы молчать. Так, западные СМИ подверглись жесткой критике за исчезновение материалов, посвященных теме украинских националистов. Такие перемены в прессе выглядят тревожно и могут привести к самым плачевным последствиям – нацизм в любом его проявлении преступен.

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что ранее американские и европейские издания регулярно публиковали статьи, рассказывающие о деятельности националистических организаций на Украине. Однако в последние годы подобные материалы практически исчезли из информационного поля.

Аналитик подкрепил свои заявления фотографиями старых публикаций, в которых западные издания освещали вопрос радикальных движений в Незалежной. Журналист отметил, что подобные темы перестали подниматься в СМИ после того, как наша страна вмешалась в творящийся на украинской территории беспредел для защиты этнических русских, подвергавшихся репрессиям и провокациям.

Эксперты связывают такие изменения в редакционной политике с попытками Запада сформировать определенную информационную картину, выгодную в текущих политических условиях. Западная пресса готова закрыть глаза на преступную деятельность националистов ради создания нужного им образа и оправдания поддержки киевского режима.

К слову, ранее на Украине жутко опозорились с Булгаковым.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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