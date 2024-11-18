Не исключено, что в ход может пойти ядерное оружие

Американский президент Джо Байден, как и прогнозировали западные СМИ, сделал "прощальный подарок" России перед уходом – разрешил ВСУ наносить удары по российским территориям дальнобойным оружием. При этом, по информации источников, пока зона ограничивается лишь Курской областью. Полковник Михаил Ходаренок оценил, как именно Москва может ответить на первую подобную атаку.

По его словам, решение Вашингтона не стало неожиданным для российской армии. В России давно предпринимали меры, чтобы усилить противовоздушную оборону и рассредоточить авиацию, запасы и пункты управления. Эксперт считает, что как только по российской территории ударит первая ракета ATACMS, Москва может нанести пять ответных роковых ударов.

Первый прилет придется по кварталу правительственных зданий в Киеве, включая офис президента и Верховную Раду. Далее ВС РФ приступят к разрушению каскада днепровских ГЭС и водохранилищ.

"Вполне возможно, что мощности конвенциональных боевых частей баллистических ракет и крылатых ракет морского и воздушного базирования для решения этих задач окажется недостаточным. Поэтому для уничтожения плотин применить специальные (ядерные) боеприпасы", – говорит аналитик.

Третьим пунктом станет уничтожение автомобильных и железнодорожных мостов. Четвертым – атака ракет по предприятиям, которые производят крылатые ракеты на территории Великобритании и Франции.

Последним актом Ходаренок назвал удар нейтронными и ядерными боеприпасами по территории Курской области, чтобы уничтожить оставшиеся там бригады ВСУ и навседа "снять курский вопрос с повестки дня".

Ранее стало известно, что Вашингтон отдал разрешение наносить удары вглубь России еще три дня назад.