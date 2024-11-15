Spiegel: Шольц готовился позвонить Путину несколько недель

Берлин прорабатывал диалог с главой России вместе со своими западными партнерами

В пятницу, 15 ноября, между канцлером Германии Олафом Шольцем и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор впервые за два года. Политики обменялись своими тезисами по украинскому конфликту, которые так и остались неизменными, сообщает Der Spiegel.

Канцлер в беседе осудил конфликт на Украине, призвал российского лидера вывести войска и начать переговорный процесс для достижения мира. Также он отметил, что Германия готова поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется. Дополнительно Шольц предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в зону боевых действий спровоцирует серьезную эскалацию.

Как стало известно журналистам, подготовка переговоров с главой России велась в течение нескольких недель.

"Шольц тесно координировал свои действия с правительствами США, Великобритании, Франции и другими партнерами по "Большой семерке"", – указано в статье.

Утверждается, что дата телефонного разговора была согласована таким образом, чтобы миновать американские выборы, но успеть обсудить важные вопросы до саммита G20, куда должен также приехать министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время беседы Путин отметил, что Москва готова для начала переговоров, но он также выдвинул условие – интересы безопасности России должны принять во внимание. Президент указал, что должны быть приняты "новые территориальные реалии" и устранены изначальные причины конфликта.

Зеленский был проинформирован о предстоящем звонке Шольца Путину, однако одобрения на него не дал. Он заявил, что это "открывает ящик Пандоры", где будет слишком много слов и мало действий.