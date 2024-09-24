Политика давно обвиняют в излишней осторожности

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поддерживать решение о дальнобойных ударах по России. И в этом у него есть своя цель, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

"Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто", – написал он в соцсетях.

На Западе до сих пор не смогли договориться о том, стоит ли разрешать ВСУ наносить дальнобойные удары по России. Одни называют это суверенным правом Киева, другие утверждают, что решение станет пересечением российских красных линий.

Больше всего противоречий это вызывает у американцев. Байден считает, что это может привести к неконтролируемому ходу конфликта, что спровоцирует прямое противостояние между Россией и НАТО. Дополнительно разрешение может негативно сказаться на предвыборной кампании Камалы Харрис.

Шольц же заявляет, что не намерен убеждать своих партнеров по НАТО одобрять удары по российским территориям дальнобойным оружием. Германия же наверняка принимать такое решение не будет, о чем канцлер открыто заявил Зеленскому на их последней встрече.

"Это несовместимо с моей личной позицией", – пояснил он.