Политик готов пойти на важное решение

Канцлер Германии Олаф Шольц предъявил Москве ультиматум, согласно которому Берлин может отказаться от размещения в стране американского оружия. По его словам, немецкое правительство пересмотрит решение, если Россия завершит военную операцию на Украине.

Шольц заявил, что Германия собирается разместить у себя военные американские ракеты средней и меньшей дальности в качестве фактора сдерживания. И если российская сторона хочет, чтобы их в стране не было, то нужно прекратить конфронтацию с Киевом.

При этом канцлер отметил, что это не единственное условие, но раскрывать остальные пункты ультиматума он не стал.

Американские ракеты SM-6, Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые снаряды должны появиться в Германии в 2026 году. Предполагается, что после это с территории страны можно будет достать до целей на расстоянии более тысячи километров. Подобное решение журналисты называли угрозой России.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц был в числе ведущих чиновников, кто пытался спасти проект "Северного потока" от американских санкций. Ради этого он даже предлагал администрации Трампа деловую инвестицию, которая помогла бы американцам больше зарабатывать в стране. Но те назвали ее "бредом" и отвергли.