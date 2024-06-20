Handelsblatt: Шольц пытался спасти СП-2 от американских санкций

Раскрыта правда о тайной сделке Шольца по "Северному потоку-2"
Олаф Шольц. Кадр: YouTube.com
Политик старался продвигать строительство российского газопровода с помощью уступок Вашингтону

Канцлер Германии Олаф Шольц сыграл серьезную роль в реализации проекта "Северный поток-2", когда занимал пост министра финансов страны. Согласно секретным документам правительства, которые попали в СМИ, чиновник пытался защитить российский газопровод от американских санкций.

Ради своей цели Шольц предпринял попытку заключить тайную сделку с США, в надежде, что это поможет. В 2020 году он предложил администрации Трампа вложить 1 млрд евро из бюджета Германии, чтобы построить регазификационные терминалы для СПГ на севере страны. 

"Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода", – указывают источники.

По словам журналистов, инициативу Шольца в Вашингтоне восприняли довольно резко – администрация Трампа попросту назвала ее "полной фигней".

Ранее Олаф Шольц заявил о провале плана Путина по Украине. По его словам, российский лидер ожидал, что количество помощи западных стран Киеву сократится со временем, однако его надежды не оправдались.

Источник: Handelsblatt
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