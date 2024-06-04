Шольц: удары немецким оружием по России не приведут к эскалации

Политик заявил, что будет осторожен в вопросе ударов по российским военным объектам

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что использование западного оружия для ударов по военным целям внутри России не приведет к эскалации.

"Как описал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков", – заявил политик.

По его словам, согласно международному праву, у Украины всегда была такая возможность, однако из-за решения западных партнеров ее не использовали.

Шольц утверждает, что в вопросах нанесения ударов по территории России нужна предельная осторожность. И решение он принял не из-за внешнего давления, а поскольку пришло подходящее время с политической точки зрения.

В конце мая Берлин официально подтвердил, что дал украине право использовать свое оружие для ударов по российской территории рядом с Харьковской областью. Аналогичное разрешение ранее дали и в США.

Ранее Нидерланды заявили, что не против, если украинцы будут бить по военным объектам внутри России, используя для этого истребители F-16. В Совфеде раскрыли, какие последствия за этим могут последовать.