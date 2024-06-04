Шольц: удары немецким оружием по России не приведут к эскалации

Шольц выступил с дерзкой речью по отношению к России
Олаф Шольц. Кадр: YouTube.com
Политик заявил, что будет осторожен в вопросе ударов по российским военным объектам

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что использование западного оружия для ударов по военным целям внутри России не приведет к эскалации. 

"Как описал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков", – заявил политик.

По его словам, согласно международному праву, у Украины всегда была такая возможность, однако из-за решения западных партнеров ее не использовали.

Шольц утверждает, что в вопросах нанесения ударов по территории России нужна предельная осторожность. И решение он принял не из-за внешнего давления, а поскольку пришло подходящее время с политической точки зрения.

В конце мая Берлин официально подтвердил, что дал украине право использовать свое оружие для ударов по российской территории рядом с Харьковской областью. Аналогичное разрешение ранее дали и в США. 

Ранее Нидерланды заявили, что не против, если украинцы будут бить по военным объектам внутри России, используя для этого истребители F-16. В Совфеде раскрыли, какие последствия за этим могут последовать.

Источник: Antenne Bayern
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