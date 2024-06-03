Российская сторона готова лишить Запад военной техники

Москва оставляет за собой право сбивать западные истребители F-16, которые будут наносить удары по российским территориям. Такое заявление сделал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее в СМИ появились сведения, что Нидерланды разрешают Украине использовать свои истребители для атак по военным объектам внутри России. С таким объявлением выступила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен.

Джабаров отметил, что российские самолеты ни в чем не уступают западной технике, и даже, возможно, превосходят ее. Он полагает, что F-16 будут базироваться где-то в Румынии или Польше.

"Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", – отметил сенатор.

По его словам, Россия имеет все возможности, чтобы защитить себя от нападения истребителей.

В Нидерландах согласились на такой шаг на фоне продолжающегося обсуждения разрешения Украине бить западными ракетами по военным объектам вглубине России. Его ВСУ выдали в Польше, Литве, Чехии, Финляндии, Литве, Латвии, Швеции, Эстонии, хотя страны поставили Киеву лишь артиллерию и РЗСО с дальностью 60 км.

Британия разрешила использовать свои ракеты Storm Shadow, чья дальность может составлять до 550 км. Франция разрешила наносить удары собственными снарядами по аэродромам в Курской и Белгородской областях. США и Германия позволили Украине бить "только по целям, связанным с наступлением в Харьковской области".