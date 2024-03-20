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Западные государственные деятели продолжают накалять обстановку и демонстрируют явное нежелание завершить конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, мирным путем. Недавнее воинственное обращение немецкого канцлера Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину вызвало гнев в Германии.
Так, канцлер ФРГ на прошедшей в Берлине конференции пафосно объявил, что "самым важным посланием Путину" является решительная военная помощь киевскому режиму. Мол, таким образом России можно будет показать "кузькину мать".
Простые жители Германии совсем не согласны с главой правительства. Люди с негодованием наблюдают за тем, как западные политики ведут к эскалации ситуации. В социальных сетях немцы отмечают, что именно западные страны отказываются от мирных переговоров, при этом очевидно, что в конце концов украинский фронт рухнет, а Россия будет праздновать безоговорочную победу.
"Вы должны просто выступать за переговоры, а не накачивать оружием Украину", "Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет" – пишут люди.
Ранее на Украине расшифровали дерзкое заявление президента Макрона в адрес Владимира Путина. Слова француза взбаламутили международное пространство.
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