В Германии оценили обращение Шольца к Путину

Обращение Шольца к Путину вызвало гнев в Германии
Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Pressgloballookpress.com
Немецкие политики далеки от народа

Западные государственные деятели продолжают накалять обстановку и демонстрируют явное нежелание завершить конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, мирным путем. Недавнее воинственное обращение немецкого канцлера Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину вызвало гнев в Германии.

Так, канцлер ФРГ на прошедшей в Берлине конференции пафосно объявил, что "самым важным посланием Путину" является решительная военная помощь киевскому режиму. Мол, таким образом России можно будет показать "кузькину мать".

Простые жители Германии совсем не согласны с главой правительства. Люди с негодованием наблюдают за тем, как западные политики ведут к эскалации ситуации. В социальных сетях немцы отмечают, что именно западные страны отказываются от мирных переговоров, при этом очевидно, что в конце концов украинский фронт рухнет, а Россия будет праздновать безоговорочную победу.

"Вы должны просто выступать за переговоры, а не накачивать оружием Украину", "Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет" – пишут люди.

Ранее на Украине расшифровали дерзкое заявление президента Макрона в адрес Владимира Путина. Слова француза взбаламутили международное пространство.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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