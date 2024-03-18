Собрана реакция мировых лидеров на победу Путина

После обработки 99,75% бюллетеней действующий президент набрал 87,29% голосов

Профильные специалисты продолжают подсчет голосов россиян, отданных на выборах главы страны. После обработки 99,75% бюллетеней действующий президент Владимир Путин набрал 87,29% голосов. Официальные итоги будут подведены в четверг, 20 марта. Однако победа Владимира Владимировича очевидна. Мировые лидеры по-разному отреагировали на результаты голосования.



Критика итогов выборов

Как и следовало ожидать, высокопоставленный представитель Великобритании Дэвид Кэмерон высказался с резкой критикой результатов голосования. Глава МИД Британии заявил, что считает выборы "несвободными и несправедливыми".

Немецкий МИД не стал изобретать велосипед и просто повторил заявление англосаксонских коллег – в Германии выборы также назвали "несвободными и несправедливыми".

Польское внешнеполитическое ведомство объявило, что выборный процесс был якобы организован в условиях неких "репрессий", так что он был "недемократическим".

Кто поздравил Владимира Путина

Венесуэльский лидер Николас Мадуро отметил, что победа действующего президента демонстрирует его отличные успехи в борьбе с коллективным Западом.

С переизбранием президента нашей страны также поздравил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Кроме того, с теплотой и искренностью Владимира Владимировича поздравил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Руководитель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов объявил, что папа римский Франциск также поздравляет главу России с победой.

Свои поздравления Владимиру Путину по телефону выразил белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава Китая Си Цзиньпин направил президенту России поздравление с избранием на новый срок.

К слову, ранее в прессе объяснили публичные угрозы французского лидера Эммануэля Макрона в адрес Путина.