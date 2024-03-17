Пасынок главкома ВСУ попросил Путина предоставить гражданство РФ

Пасынок главкома ВСУ попросил Путина предоставить гражданство РФ
Александр Сырский. Фото: President Of Ukraine/www.globallookpress.com
Ранее молодой человек поздравлял ВС России со взятием Авдеевки

Проживающий в Австралии пасынок Александра Сырского, главкома Вооруженных сил Украины, объявил о желании получить паспорт гражданина РФ, пояснив, что с великим удовольствием бы принял участие в выборах президента России. 

Иван уточнил, что "на этой волне" желает стать гражданином РФ. Молодой человек в этот момент выступал перед представителями СМИ у стен генерального консульства РФ в Сиднее. По ряду данных, Иван переехал в Австралию с родным братом и мамой после того, как его родители развелись.

По открытой информации, сам Сырский родился на территории Владимирской области, его родные проживают в пределах РФ. А женщина, которая, как предполагается, приходится Сырскому матерью, поддерживала в соцсетях в виде "лайков" посты в поддержку РФ.

Кстати, приемный сын главкома ВСУ уже поддерживал российские войска, поздравляя Россию со взятием Авдеевки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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