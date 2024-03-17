Репортер не ожидал увидеть такое количество подбитых боевых машин

Украина сталкивается с огромными потерями в военной технике, утверждает немецкий военный репортер Штеффен Шварцкопф, освещающий ситуацию на фронте для Германии. В описании к ролику говорится, что "Россия сокрушает Восточный фронт".

Журналист заявил в репортаже для телеканала Welt, что вся линия боевого соприкосновения усеяна обломками, сожженной и уничтоженной военной техникой, произведенной на Западе. Нередко попадаются и остатки бронемашин Bradley.

Шварцкопф указывает, что украинским силам крайне трудно дается противодействие российским дронам. Противник постоянно совершенствует свои БПЛА. Дает знать о себе и дефицит артиллерийских боеприпасов – перед российской огневой мощью украинская армия совершенно беззащитна. За сутки, указывает журналист, РФ использует количество снарядов, которое при минимальном раскладе превышает расходы ВСУ в пятикратном размере.

Российская сторона указывает, что западные страны "играют с огнем", продолжая поддерживать Киев военной помощью. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что каждый груз с вооружением, пересекающим границу, станет на территории Украины законной целью, которая будет поражена российскими силами.

А в Белом доме заявили об отступлении украинских войск. Ответственный за стратегические коммуникации в Совете нацбезопасности Джон Кирби уточнил, что ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов.