Украинская ДРГ высадилась на вертолете возле села Козинка - военкоры

Что происходит в Белгородской области: ВСУ высадили подкрепления на вертолете
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Противник несет серьезные потери

В Белгородской области на приграничной территории продолжаются столкновения с украинскими ДРГ. Источники сообщают, что диверсанты предпринимают попытки прорваться в село Козинка, получив подкрепление на вертолете.

Также появлялась информация, что украинцам удалось прорвать российскую оборону и занять позиции в населенном пункте, однако пока эти сведения отвергают другие военкоры. 

Противник начал подтягивать подкрепления с техникой и личным составом через Сумскую и Харьковскую области – против них работает российская артиллерия. Также авиация подорвала мост через реку Ворскла неподалеку с границей Белгородской области, которую ВСУ использовали для осуществления нападения. Вместе с наземными ударами, украинцы предпринимают попытки воздушных атак.

Военкоры утверждают, что по вражеским танкам и бронемашинам наносятся постоянные удары авиацией, артиллерией и ударными дронами. 

"На границе не прекращаются бои с применением всех основных видов вооружения", – указано в сообщении.

По их словам, противник несет значительные потери. 

О боестолкновениях на границе в Белгородской области стало известно утром, 14 марта.

Источник: Baza
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