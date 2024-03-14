Что происходит в Белгородской области: ВСУ высадили подкрепления на вертолете

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В Белгородской области на приграничной территории продолжаются столкновения с украинскими ДРГ. Источники сообщают, что диверсанты предпринимают попытки прорваться в село Козинка, получив подкрепление на вертолете.
Также появлялась информация, что украинцам удалось прорвать российскую оборону и занять позиции в населенном пункте, однако пока эти сведения отвергают другие военкоры.
Противник начал подтягивать подкрепления с техникой и личным составом через Сумскую и Харьковскую области – против них работает российская артиллерия. Также авиация подорвала мост через реку Ворскла неподалеку с границей Белгородской области, которую ВСУ использовали для осуществления нападения. Вместе с наземными ударами, украинцы предпринимают попытки воздушных атак.
Военкоры утверждают, что по вражеским танкам и бронемашинам наносятся постоянные удары авиацией, артиллерией и ударными дронами.
"На границе не прекращаются бои с применением всех основных видов вооружения", – указано в сообщении.
По их словам, противник несет значительные потери.
О боестолкновениях на границе в Белгородской области стало известно утром, 14 марта.
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