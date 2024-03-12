Диверсанты атаковали два региона России: убито более 100 человек

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Украинские диверсионные группы с 10 марта предприняли несколько попыток проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Атаки удалось отбить Вооруженным силам России совместно с пограничниками ФСБ. Было уничтожено более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт.
В ночь на 12 марта украинские подразделения предприняли попытку вторгнуться в Россию по трем направлениям: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино. По сообщениям Минобороны, диверсионные группы удалось отбросить без нарушения государственной границы.
За утро было уничтожено порядка 60 солдат ВСУ. В Курской области атаку также удалось отбить.
"Понеся значительные потери, противник отброшен", – говорится в сообщении Минобороны.
Сведения о том, что диверсанты смогли зайти на территорию России, не соответствуют действительности, указали в ведомстве.
Вместе с наземной атакой украинцы предприняли попытку нанести удары с воздуха. Утром, 12 марта, в Белгородской и Курской областях были уничтожены беспилотники. Также их обезвредили еще в нескольких регионах страны.
В некоторые страны можно будет заехать по загранпаспорту старого образца
Наибольшее число атак было зафиксировано в Белгородской области