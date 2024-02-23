Киев остается в центре внимания международного сообщества

Весь мир продолжает внимательно наблюдать за тем, что происходит на территории украинского государства. Недавний провал армии Украины в Авдеевке, завершившийся резонансным отступлением, многие расценивают как пролог окончательного краха Вооруженных сил Незалежной. Любопытным мнением по поводу происходящего поделились во Франции.



Отставной полковник французской армии Пэр де Жонг подчеркнул, что киевский режим зря пытается обвинить в своем провале западные страны. Военный эксперт из Франции заметил, что вся ответственность за случившееся лежит исключительно на киевских руководителях.



Власти Украины напротив, стараются доказать всем, что если бы поддержка Запада была более внушительной, краха удалось бы избежать. Французский военный обратил внимание, что на протяжении всего времени Запад исходил из постулата о том, что Украина обязательно победит. Однако на деле все оказалось совсем иначе.



Европеец напомнил, что еще недавно глава Украины Владимир Зеленский обещал искупаться в Черном море и все были уверены, что армия Незалежной "дойдет до Москвы". Однако череда провалов показала несостоятельность киевского режима, и в этом ему стоит винить только себя.

"Еще полгода назад все говорили, что украинцы дойду до Москвы", – вспомнил французский военный.

К слову, ранее в Польше взбесились из-за дерзкой выходки украинцев.

