Сальдо назвал четыре региона Украины "абсолютной Россией"

Сальдо назвал четыре региона Украины "абсолютной Россией"
Фото: www.unsplash.com
Во многих областях проживают преимущественно русские люди

Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются. Наши военные готовы и дальше отстаивать правду, борясь с киевским режимом. Как известно, не мало земель, которые в современной истории относят к составу Незалежной, исторически были русскими территориями. Так, руководитель Херсонщины Владимир Сальдо указал на четыре региона под властью киевского режима, которые он считает исконно русскими.

Глава Херсонской области напомнил, что за последние годы в состав Российской Федерации вернулись несколько областей и республик Незлежной. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако это далеко не все земли, по ошибке ставшие Украиной.

Помимо них, Россией являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, заявил Сальдо, его слова приводит телеканал "360".

"Это абсолютная Россия", – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Сальдо напомнил, что неразрывные исторические связи с нашей страной есть у Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областями. На это обращает внимание телеканал RT. Также он подчеркнул, что Киев является "матерью" русских городов, а не украинских.

К слову, ранее в Европе заявили о решении ситуации на территории Украины в течение трех месяцев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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