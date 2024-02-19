Египет отказался от российского зерна и выбрал украинское

Египет отказался от зерна, предлагаемого Москвой

По итогам последнего тендера Египет решил отказаться от российского зерна, выбрав украинскую и румынскую продукцию. Таким образом, Москва лишилась одного из крупнейших покупателей отечественного зерна, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Глава РЗС заявил, что причиной сделанного Эр-Риядом выбора стала высокая стоимость российской продукции. В России фиксируется низкий уровень отгрузок. Несмотря на массу предложений от Москвы, РФ не добилась ни одной поставки на египетском тендере.

Так, за тонну зерна Россия требовала 245 долларов (победители выдвинули предложение на семь долларов меньше). При этом Египет является самым крупным покупателем российской пшеницы. Однако текущий период, по всей вероятности, оказался провальным.

Тем не менее, указал Злочевский, ценообразование устанавливается государством – что, по мнению президента РЗС, мешает продажам и провоцирует новые риски на рынке.

Кстати, ранее Эр-Рияд уже обсуждал с Москвой "зерновую проблему", требуя от нее пересмотра решения по черноморской инициативы для открытия судоходной дороги с импортом зерна, производимого Украиной.