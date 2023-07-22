Египет сделал резкий выпад в адрес России

Египет сделал резкий выпад в адрес России
Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/www.globallookpress.com
Страна крайне недовольна решением Москвы

Прекращение действия зерновой сделки негативно отразилось на странах, которые особенно зависимы от украинского зерна. В частности, такое решение стало чувствительным для Каира. На этом фоне власти Египта сделали резкий выпад в адрес России, сообщает Bloomberg.

Министр снабжения Египта Али Эль-Мосилхи заявил, что Москва должна пересмотреть свою позицию по черноморской инициативе. Он утверждает, что страна продолжит импорт украинского зерна, даже несмотря на отказ российской стороны способствовать в этом деле.

"Мы недовольны выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна", – выпалил он.

Известно, что Египет является крупнейшим импортером зерна из Украины. В Каире утверждают, что будут получать пшеницу через Европу, хотя в перспективе это может быть дороже прямых поставок. Сейчас египетское правительство ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о финансировании в размере 400 миллионов долларов, чтобы приобрести товар.

После прекращения действия черноморской инициативы с проблемами столкнулась и Турция. В стране продолжил падать курс национальной валюты и расти инфляция. На этом фоне турки решили обратиться с просьбой к Москве, надеясь, что российские власти поменяют свое решение по вопросу вывоза украинского зерна из портов Одессы. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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