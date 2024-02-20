Стало известно о воевавших в Авдеевке грузинских наемниках

В Авдеевке нашли след грузинских боевиков
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Информацию об иностранных наемниках подтвердил пленный

В освобожденной на днях Авдеевке под Донецком был обнаружен след грузинских и канадских боевиков. Это подтвердил и украинский пленный из 3-й бригады, которую создали на базе организации "Азов"*, запрещенной в России. 

Свою базу украинские военные организовали недалеко от вокзала и ЖД путей, в старинном здании. Сообщается, что военные ВСУ надеялись, что толстые стены защитят их от артиллерии. Однако, когда российские военные начали наступление, пришлось в спешке все побросать. 

На месте дислокации украинских военных после бегства были найдены вещи, которые свидетельствую о нахождении среди них иностранных наемников. В опорном пункте были найдены канадские сухие пайки, а также оружие чешского и американского производства, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"По допросу командира роты "азовского" батальона*, их было порядка десяти человек – канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска",  —  цитирует российского военного телеканал "360"

Напомним, 17 февраля Минобороны сообщило об отступлении ВСУ с позиций в Авдеевке и о полном освобождении населенного пункта. После этого бывший нардеп Луценко заявил о риске потери Харькова и Запорожья после Авдеевки. 

 * Запрещенная в России террористическая организация. 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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