От украинских властей остался лишь "фасад"

Украинская администрация как никогда близка к коллапсу. В таких обстоятельствах ни для одной из стороны совершенно не имеет значения, кто станет преемником Владимира Зеленского, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Аналитик призвал американцев принять факт того, что Киев находится в критическом положении. Поэтому "неважно, кто завтра будет управлять этим местом".

Макгрегор не сомневается, что украинская власть стала лишь ширмой, а самого государства практически не существует. Вылавливающие украинцев ТЦК не оставили в стране трудоспособного мужского населения – в итоге Владимир Зеленский пытается силой вернуть уехавших "заробитчан" из Европы и других стран, чтобы предрешить их судьбу, выдав в руки автомат и тем же днем отправив воевать с российскими войсками, оставив 0 шансов на выживание. Пока, впрочем, Европа отвечает на такие предложения отказом.

Макгрегор полагает, что в действительности сменивший Валерия Залужного главнокомандующий ВСУ Александр Сырский является фигурой, полностью подконтрольной британской MI6.

По словам украинского бригадного генерала Александра Тарнавского, ВСУ, отступая из Авдеевки, заняли новые рубежи – как уточняет телеканал "360", подразделения обосновались у Первомайского, Ласточкино и Новобахмутовки.