Вопрос жизни и смерти: Путин раскрыл правду об интервью Карлсону

Президент объяснил важность исторической части беседы

Владимир Путин утверждает, что ситуация на Украине является для России вопросом жизни и смерти, поэтому западной публике при просмотре его интервью с Такером Карлсоном было важно донести этот посыл. Такое заявление лидер сделал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Президент рассказал, почему в его беседе с американцем так много внимания было уделено исторической составляющей. Глава государства подчеркнул, что существует множество взглядов на прошлое, но он дал наиболее распространенную теорию. При этом Путин понимает, что для западной аудитории подобный экскурс мог оказаться сложным и тяжелым для восприятия.

"История Соединенных Штатов насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому, думаю, для американской аудитории это было непросто", – пояснил глава России.

При этом Путин уверен, что и для русских, и для американцев услышать и понять это было крайне важно. На Западе должны уяснить, насколько тема Украины является важной и чувствительной для России. По его заявлению, для Вашингтона и Брюсселя это лишь способ улучшить свое тактическое положение, а для Москвы – судьба и вопрос жизни и смерти, подытожил президент.

Ранее Владимир Путин выступил с важным зявлением для россиян.