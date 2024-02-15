Политолог раскрыл причину выбора Путина в пользу Байдена, а не Трампа

Преподаватель МГИМО Алексей Зудин объяснил, почему Байден выгоден Кремлю

В США президентские выборы 2024 года пройдут позже, чем в России – в ноябре. Однако российские политологи уже пытаются прогнозировать возможные варианты развития событий на американском континенте. Пока вырисовываются две персоны, которые, судя по всему, будут участвовать в президентской гонке, – это Джо Байден и Дональд Трамп.

Несмотря на то, что экс-президент США поддерживает линию российского правительства, в его победе Кремль заинтересован меньше, чем в победе Байдена. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 15 февраля.

Российский лидер заявил, что наша страна будет выстраивать отношения с любым американским президентом. Однако же более предпочтительным для России является Джо Байден.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зарубин раскрыл возможные причины, которые объясняют заявление Владимира Путина. Первая – это поддержка Дональда Трампа на предстоящих выборах. Слова главы российского государства, безусловно, будут использованы в информационном пространстве. Подобное заявление призвано отвести подозрения от Трампа в сотрудничестве с Москвой, как считает Зарубин.

Вторая причина – это очевидная выгода, когда лидер сильнейшей мировой державы не оправдывает мощи своего государства. Предсказуемость и политические ошибки действующего президента США играют на руку России, по словам Зарубина. Такое "правление" в Америке поможет нашей стране сохранить баланс на мировой арене, как считает политолог.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что британцы шокированы новой выходкой Байдена.

