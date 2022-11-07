Жители королевства подозревают, что состояние лидера очень плохое

Американский президент Джо Байден во время недавнего выступления в Нью-Йорке едва не упал со сцены. Политик наступил на сцене на некий черный предмет и, испугавшись, что это пропасть, едва не потерял равновесие. Внимание на это обратил британский таблоид Daily Mail.

"Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае", – приводит его слова "Свободная пресса".

После этого президент продолжил свое выступление, сообщает URA.RU.

Читателей британского издания шокировало состояние Байдена. В комментариях к статье они выразили мнение, что глава США в последнее время совсем плох.

"Давайте будем честными, ему осталось недолго, так ведь?", "Америка либо избавится от этого идиота, либо сорвется с обрыва", "Ходячая катастрофа", – оставили тысячу критических комментариев пользователи.

Состояние Байдена вызывает вопросы у оппозиции в США. Журналисты Fox News часто критикуют президента за его высказывания и различные выходки. Однако демократические издания не освещают конфузы лидера.