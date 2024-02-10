СМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону

Назван исторический период, о котором глава говорил чаще всего

Во время двухчасового интервью Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин затронул множество различных тем. Некоторые журналисты уже окрестили это историческим уроком, который лидер преподал американцу. СМИ выяснили, каких вопросов глава России касался во время беседы чаще всего.

Самой популярной темой у Путина во время интервью оказался Советский Союз – он затрагивал ее порядка 16 раз. Следом, но с существенным отрывом, идет Римская империя, о которой глава говорил 7 раз. На третьем месте по популярности оказался 1654 год, когда Киев, Смоленск, Чернигов и Запорожье вошли в состав России.

Также по три раза Путин упоминал про Украинизацию и Сталина, по дважды говорил о Чингисхане, Екатерине Великой, Ленине, Украинской ССР. Два упоминания касалось Крещения Руси в 988 году, а также Советско-финской войны 1939 года. Один раз лидер вспомнил о княгине Ольге.

Ранее представители Еврокомиссии обвинили Путина во лжи во время интервью Карлсону. По их заявлению, президент снова использовал методы манипуляции и говорил неправду о Западе.