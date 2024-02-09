Симоньян рассказала о главном упущении в интервью Путина с Карлсоном

Лидер не затронул одну важную тему

Главред RT Маргарита Симоньян в числе первых посмотрела интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Она назвала самый запоминающийся момент и рассказала о главном упущении в беседе.

Симоньян выразила мнение, что интервью продемонстрировало амбиции Карлсона идти в большую политику, указывает RT. И вопросы он задавал такие, которые помогли бы ему пнуть будущих конкурентов.

Для российской стороны основной посыл беседы заключался в том, чтобы заявить о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. По словам Симоньян, самым эмоциональным моментом стал рассказ Путина о том, как украинцы отказались сдаваться россиянам, крикнув фразу "Русские не сдаются!".

При этом для западной публики главным посылом в интервью Путина будет заявление, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО, считает она.

Журналист выразила сожаление, что российский лидер и американский журналист не затронули тему консервативных ценностей. По ее мнению, это сильная сторона как Путина, так и Карлсона.

"Это то единственное, на чем сейчас Россия может и должна строить идеологию вовне. Как когда-то СССР строил ее на идеях социального равенства", – рассказала она о главном упущении интервью.

Симоньян уверяет, что часть западной аудитории ждет, чтобы какая-то страна взяла на себя роль главного куратора традиционной повестки и стала бы "безопасной гаванью" для тех, кто не согласен с происходящем на Западе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как западные СМИ отреагировали на интервью Путина с Такером Карлсоном.