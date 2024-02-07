Такер Карлсон может попасть под санкции ЕС за интервью с Путиным

Весь мир замер в преддверии выхода материала, произведшего фурор задолго до своего появления

Американское издание Newsweek пишет, что интервью журналиста Такера Карлсона с главой российского государства Владимиром Путиным может привлечь к нему внимание законодателей ЕС и привести к введению санкций в отношении американца. Бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт считает, что поступок телеведущего может стать причиной его вероятного конфликта с Брюсселем, и потребовал запрета на перемещение Карлсона. Политик назвал американца рупором бывшего президента США Дональда Трампа.

В то же время СМИ отмечают, что какие бы то ни было санкции против Карлсона пока только гипотетические, даже в случае, если эта идея завоюет достаточно голосов от глав государств и законодателей Европы.

Напомним, Такер Карлсон прибыл в нашу страну в начале февраля, и европейская пресса сразу решила, что целью его приезда может быть интервью с президентом. Сам же журналист сказал, что хотел посмотреть, "как все устроено" в Москве и пообщаться с россиянами. Его поездка насторожила многих. В частности, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что американские власти насторожены в ожидании вероятного разговора с российским лидером.

Карлсон до последнего не подтверждал, что интервью состоится, хотя 6 февраля его машина была замечена заезжающей на территорию президентской администрации в столице России, а в тот же день вышел видеоанонс интервью. Американский журналист подчеркнул, что многие его соотечественники почти ничего не знают о конфликте на Украине и не обладают пониманием происходящего, что и стало причиной, по которой он задумался об этом интервью.

На следующий день Такер Карлсон по-прежнему не подтверждал факта записи разговора с российским президентом, но, как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, это подтвердил. Комментариев пресс-секретарь давать не стал, а посоветовал дождаться появления интервью.

Ранее мы писали, что Илон Маск заступился за Карлсона, которому начали угрожать из-за желания побеседовать с Путиным.

