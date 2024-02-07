Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным

Популярный американский журналист некоторое время назад приехал в Россию

Приезд знаменитого американского журналиста Такера Карлсона Россию вызвал огромный ажиотаж. О цели его визита ходило немало слухов. Телеведущий наконец выступил с официальным заявлением.

Гость из Соединенных Штатов Америки сообщил, что в самое ближайшее время возьмет интервью у российского лидера Владимира Путина, передает телеканал "360". Телеведущий подчеркнул, что делает это для того, чтобы американцы увидели, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Также стало известно, что команда журналиста направила запрос на интервью с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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