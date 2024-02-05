Bloomberg: в Кремле обсуждается возможность интервью Путина Такеру Карлсону

Bloomberg: в Кремле обсуждается возможность интервью Путина Такеру Карлсону
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва не исключает, что скандальный политический обозреватель встретится с российским лидером

Президент России Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту, политическому обозревателю Такеру Карлсону. Соответствующая возможность уже обсуждается, передает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, осведомленные с позицией внутри Кремля.

При этом агентство указало, что соответствующий комментарий дал человек, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия полномочий в общении с журналистами. Напомним, Карлсон находится в России с начала февраля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения интервью, сообщил, что  располагает информацией для зарубежных медиа. Вместе с тем Песков указал, что Москва приветствует работу журналистов-иностранцев в РФ.

Ранее Карлсон заявил о "глубинной" неприязни Соединенных Штатов к России – во многом из-за конфессиональных причин. Аналогичный негатив, полагает журналист, американская сторона испытывает в отношении Венгрии.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник

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