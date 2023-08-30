Вашингтон с особой злобой смотрит на Москву

Сегодня уже ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты Америки не питают никаких добрых чувств по отношению к Российской Федерации. Наши заокеанские оппоненты с большим удовольствием вставляют палки в колеса Москве и готовы пойти на все, чтобы подорвать стабильность в стране. Неочевидную причину такой бесконтрольной ненависти назвал знаменитый американский телеведущий Такер Карлсон.



Именитый аналитик из Соединенных Штатов заявил, что, на самом деле, злоба Америки объясняется глубинными и заложенными в историческом коде противоречиями. Американцы ненавидят нас из-за религии. Россия является государством, построенным на истинных христианских ценностях, что вызывает бешенство в США. По крайней мере, в этом уверен Карлсон, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Такие же чувства Америка испытывает к Венгрии. Карлсон выступил в Будапеште и объяснил, из-за чего некоторые государства находятся в особенной немилости у США.

"Они ненавидят Венгрию. Это христианская страна. Они ненавидят это. Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию", – пояснил эксперт.

Бывший журналист американского телеканала Fox News добавил: США считают крайне оскорбительным, что в Евросоюзе остались страны, придерживающиеся традиционных христианских ценностей.



К слову, недавно стало известно, что дроны-разведчики Соединенных Штатов ринулись к российским границам.

