Дроны-разведчики США ринулись к российским границам

Дроны-разведчики США ринулись к российским границам
Фото: Bulkin Sergey /news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com — копия
Крылатых шпионов засекли сразу

Очередная провокация со стороны Соединенных Штатов Америки произошла сегодня, 28-го августа. Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, два американских беспилотника-разведчика передвигались в опасной близости от российских рубежей.

Инцидент произошел в районе Крымского полуострова. Встречать непрошенных крылатых гостей поднялись два мощных российских истребителя. В итоге возможное нарушение госграниц Российской Федерации было пресечено.

Бдительные стражи порядка заметили подозрительную активность беспилотников над юго-западной частью Черноморья. Там шныряли американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Непрошеные гости что-то вынюхивали рядом с российским полуостровом.

Когда беспилотники зафиксировали, что их засекли, они быстренько собрались и изменили курс. В считанные минуты дроны-шпионы покинули зону проведения воздушной разведки.

К слову, ранее вскрылись коварные планы западной коалиции против России.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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